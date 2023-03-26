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Evnia Gaming Monitor4K-HDR-Display mit Ambiglow

279M1RV/00

3.1
| (9) Bewertungen

1 Auszeichnung

Optimierte Leistung für Konsolenspiele der nächsten Generation
Das für Xbox entwickelte Display bietet echten Gaming-Enthusiasten ein völlig neues Spielerlebnis. Mit dem UltraClear 4K Nano IPS Display genießen Sie erstklassige Bilder und präzise Farbgenauigkeit. DisplayHDR 600 sorgt für brillante Bildqualität.
Alle Vorteile anzeigen

Optimierte Leistung für Konsolenspiele der nächsten Generation

  • Entwickelt für Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

Entwickelt für Xbox für ein optimales Spielerlebnis

Entwickelt für Xbox für ein optimales Spielerlebnis

Erleben Sie Spiele auf Ihrer Konsole völlig neu. Gemeinsam mit dem Xbox-Team haben wir dieses Display für die Xbox zu entwickelt, das die beste visuelle Leistung der Xbox Series X liefert, sobald es angeschlossen ist.

AMD FreeSync™ Premium Pro; flüssiges HDR-Gaming ohne Latenz

AMD FreeSync™ Premium Pro; flüssiges HDR-Gaming ohne Latenz

Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. Dieses mit AMD FreeSync™ Premium Pro zertifizierte Display mit Variable Refresh Rate (VRR) bietet ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Dies sorgt für eine Kombination aus flüssigem Spielspaß mit Spitzenleistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig geringer Latenz.

144 Hz Aktualisierungsrate für flüssige, brillante Bilder

144 Hz Aktualisierungsrate für flüssige, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 144 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv 2,4 mal schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 144 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-1679621

Bewertungen

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3.1

von 5

9

Bewertungen

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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16/04/2022

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Vorteile

Hai tutto

Nachteile

gestione led non controllabile da software terzi

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow verfasst

29/06/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm

Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  6. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  7. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  8. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort

  10. Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/

  11. Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  13. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.