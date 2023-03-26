Hatte mir diesen Schirm als neuen Zentralen Schirm zwischen zwei PHL328P6V gekauft, absolute Enttäuschung. Der Bildschirm hat verschiedene Farbmodi von denen nur der eRGB Modus die Farben tatsächlich richtig wiedergibt. Alle anderen haben einen zusätzlichen Filter, der weder zu finden noch ab zu schalten ist, der aber kräftige Farben, wie fast reines Rot, Pink oder Blau stark übersättigt. Wie gesagt im eRGB Modus ist dieser zwar aus, aber der eRGB Modus legt die Helligkeit auf Maximum fest, was einerseits extrem blendet und das Nutzen schwer erträglich macht und gleichzeitig den Bildschirm stark erwärmt und somit auf Dauer zerstört. Somit gibt es keine nutzbare Farbeinstellung, dazu ist der Blickwinkel negativ. Selbst wenn man direkt von vorne drauf schaut sind die Ecken bereits durch den leichten Blickwinkel verfärbt. Vermutlich ist deswegen der eRGB Modus nur mit voller Beleuchtung möglich, um das schlechte Panel zu verschleiern. Und als kleiner Bonus ist das "Ambiglow" nur als Arbeitstischlampenersatz gut, es reagiert viel zu langsam und hat viel zu wenige Stufen, wodurch man ständig im Hintergrund das ruckartige anpassen der Beleuchtung wahrnimmt. Defaktor ist das Gerät absolut unbrauchbar und es ist offensichtlich, dass das Gerät über seinen gesamten Produktzyklus keinem Test unterzogen wurde, wo das Testurteil einen Einfluss hatte. Absolut traurig, ich bin damals zu Philips von Samsung und AOC gewechselt, weil die genau solche minderwertigen Displays gemacht hatte und ich daher 2 verschiedene Monitore zurück senden musste, und erst die beiden Philips Geräte die Farben, zumindest im eRGB Modus mit einstellbarer Helligkeit, Kontrast und Sättigung sauber wiedergegeben haben. Jetzt kann ich Philips auch abschreiben, weil man sich auch hier auf die Produktangaben nicht verlassen kann.