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27E2N2500/00
2000er Serie
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (Quad HD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren und Crystal Clear erhalten Sie kristallklare Bilder.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.1
von 5
36
Bewertungen
Rolf59597
17/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Monitor zu einem guten Preis
Der Monitor ließ sich ganz einfach anschließen. Das Bild ist sehr gut . Erfüllt meine Erwartungen.
Diese Bewertung wurde für Monitor 27E2N1100L Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Diese Bewertung wurde für Monitor 27E2N1100L Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Micha1952
12/09/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Präzise Darstellung
Präzise Darstellung, gute, augenfreundliche Abbildungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Leslie_P
11/04/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Monitor zu einem sehr guten Preis
Für den von mir bezahlten Preis von 79 Euro ein sehr guter Monitor. Bed8enung sehr einfach.
Vorteile
Guter Preis. Einfache Bedienung. In Relation zum Preis ein sehr guter Monitor.
Nachteile
Keine, wenn man den günstigen Preis bedent.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 24E1N1100A Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.