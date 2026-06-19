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27M2N3200S/01
Evnia 3000
68,5 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Dies erfordert einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Monitor baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 180 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekten Gamingpartner.
Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.
Diese Funktion wurde für actionreiche Spiele entwickelt. Damit wird Gaming nicht nur kristallklar, sondern lässt sich auch gut mit hohen Bildfrequenzen koppeln, um garantiert die besten und schärfsten Bilder zu erhalten.
Bewertungen
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB und DCI-P-Abdeckung basierend auf CIE1976
Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß ist aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.