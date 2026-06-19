Eine geringe Eingabeverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Die Eingangsverzögerung bezeichnet die Zeitspanne zwischen der Ausführung einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Zeit zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Darstellung auf dem Monitor. Dies verbessert das Spielerlebnis bei Games, die schnelle Reaktionen erfordern, erheblich und ist besonders wichtig für schnelle, wettbewerbsorientierte Spiele.