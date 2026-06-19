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27M2N3501PA/00
Mehr fürs Gaming
Dieser schnelle 27-Zoll-IPS-Monitor sorgt für gestochen scharfe Bilder beim Gaming. Dank der übertaktbaren Aktualisierungsrate von 260 Hz und 0,3 ms Smart MBR erwarten Sie klare Bilder und ein hochwertiges, umfassendes Spielerlebnis.
Evnia 3000
68,5 cm (27")
2.560 x 1.440 (Quad HD)
Beim Spielen besonders intensiver und fesselnder Action-Games bietet Philips Evnia eine übertaktbare Bildwiederholrate von 260 Hz für ein äusserst flüssiges Gaming-Erlebnis ohne Verzögerungen. Insbesondere bei schnellen Spielen wie FPS- und Rennspielen sorgt sie für eine überragende Bewegungsdarstellung und Bildschärfe. So tauchen Sie noch tiefer in das Spiel ein und erleben es hautnah.
Die Eingangsverzögerung bezeichnet die Zeitspanne zwischen der Ausführung einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Zeit zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Darstellung auf dem Monitor. Dies verbessert das Spielerlebnis bei Games, die schnelle Reaktionen erfordern, erheblich und ist besonders wichtig für schnelle, wettbewerbsorientierte Spiele.
Das Philips Display mit 0.3 ms Smart MBR beseitigt Schlieren und Bewegungsunschärfe effektiv und liefert schärfere, präzisere Bilder für ein besseres Gaming-Erlebnis. Rasante Action und dramatische Übergänge werden flüssig dargestellt. Die beste Wahl für spannende Spiele, bei denen schnelle Reaktionen gefragt sind.
Bewertungen
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
Displayfarben: 10 Bit können mit QHD-Auflösung bei 200 Hz über DP erreicht werden
Die Übertaktungsfunktion erhöht die native Aktualisierungsrate, birgt jedoch auch einige Risiken. Wenn der Bildschirm nach dem Neustart nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, deaktivieren Sie die Übertaktungseinstellung im OSD-Menü des Monitors.
Smart MBR passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MBR eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MBR ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MBR kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß und der Kopfhörerhalter sind aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.
Stark Shadow Boost kann nicht aktiviert werden, wenn geringe Eingangsverzögerung aktiviert ist.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.