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Evnia Fast IPS Gaming monitorGaming-Monitor mit DUAL-MODUS

27M2N3800A/00

3
| (1) Bewertung
Mehr fürs Gaming
Mit dem Dual-Modus dieses Evnia Monitors erleben Sie Gaming auf neuem Niveau. Wechseln Sie nahtlos zwischen 3.840 x 2.160 bei 160 Hz und 1.920 x 1.080 bei 320 Hz mit einem einfachen Umschalter für unvergleichliche Vielseitigkeit und Leistung.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Dual-Modus: die Flexibilität, die zu Ihrem Gameplay passt

Dual-Modus: die Flexibilität, die zu Ihrem Gameplay passt

Erleben Sie das Beste aus beiden Welten mit dem Dual-Modus. Wechseln Sie nahtlos zwischen 3.840 x 2.160 bei 160 Hz für eine beeindruckende Klarheit und 1.920 x 1.080 bei 320 Hz für ein extrem flüssiges Gameplay. Egal, ob Sie sich für atemberaubende Grafik oder schnelle Action entscheiden, dieser Monitor passt sich sofort an Ihre Anforderungen an.

Aktualisierungsraten von 320 Hz für rundum flüssige und lebendige Bilder

Aktualisierungsraten von 320 Hz für rundum flüssige und lebendige Bilder

Der Philips Evnia Monitor verschafft Ihnen den ultimativen Vorsprung beim intensiven, kompetitiven Gaming. Dieser Monitor wurde für Gamer entwickelt, die sich ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies visuelles Erlebnis wünschen. Er bietet eine Aktualisierungsrate von 320 Hz und ist damit deutlich schneller als herkömmliche Monitore. Verabschieden Sie sich von frustrierenden Bildausfällen, die Feinde unvorhersehbar auf den Bildschirm springen lassen. Mit diesem leistungsstarken Display sehen Sie jede ausschlaggebende Bewegung mit extrem flüssigen Bewegungsabläufen und erhalten so die Präzision und Klarheit, um der Konkurrenz immer voraus zu sein und zielsicher ihren Coup zu landen.

Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis

Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis

Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

1

Bewertung

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Diese Bewertung wurde für Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor verfasst

Date of Use 2026-04-22

Diese Bewertung wurde für Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor verfasst

Date of Use 2026-04-22

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  6. Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  7. Bitte beachten Sie, dass die Funktion für die niedrige Eingangsverzögerung dauerhaft aktiviert ist und nicht ausgeschaltet werden kann.

  8. Bei diesem Monitor steht Nachhaltigkeit im Vordergrund: Der Standfuß und der Kopfhörerhalter sind aus 35 % recyceltem Kunststoff und das Monitorgehäuse aus 85 % recyceltem Altkunststoff hergestellt.

  9. NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort

  10. Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/

  11. Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt

  12. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.

  13. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.