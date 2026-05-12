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27M2N8500/01
Evnia 8000
67,3 cm (26,5")
2.560 x 1.440 (Quad HD)
Bereiten Sie sich darauf vor, mit einer Bilddefinition bis zu 360 Hz zu spielen, die wirklich beeindruckend ist. Erreichen Sie Ihre Ziele schneller und mit atemberaubender Klarheit: Spiele erscheinen gestochen scharf, während Sie durch Level und Szenen rasen.
Schützen Sie die echten Farben Ihres QD-OLED-Displays vor dem Verblassen im Laufe der Zeit. Zur Verlängerung der Lebensdauer verfügt dieser Monitor über eine integrierte Graphen-Schutzschicht, die das Display kühl hält. Das Graphen bewahrt die Displayintegrität, indem es die durch das vom Bildschirm emittierte blaue Licht erzeugte Wärme gleichmäßig verteilt und effektiver kühlt als Graphit. Für Gamer bedeutet das: Spielen mit der Gewissheit, dass die Farben im Spiel pixelgenau erhalten bleiben.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren und Crystal Clear erhalten Sie kristallklare Bilder.
Auszeichnungen
4.8
von 5
6
Bewertungen
Spielerman
12/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
keinen besseren Monitor gehabt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor verfasst
Date of Use 2026-04-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor verfasst
Date of Use 2026-04-26
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Vorteile
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor verfasst
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Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Verifizierter Käufer
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED verfasst
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse. Das Messmuster ist 1 horizontale Linie.
DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.
Aktive Pixel: 2.560 (H) x 1.440 (V). Gesamtzahl der Pixel: 2.576 (H) x 1.456 (V); zusätzlich 8 Pixel auf jeder Seite, Platz für Pixel-Orbiting.
Das Verhältnis von Display Emissionslicht im Bereich von 415 bis 455 nm zur Display-Emission von 400 bis 500 nm muss weniger als 50 % betragen.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Dieser Monitor steht für Nachhaltigkeit: Der Standfuß besteht zu 35 % aus recyceltem Kunststoff.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort
Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/
Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt