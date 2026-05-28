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326P1H/01
P-Line
32 (31,5"/80 cm Diagonale)
2.560 x 1.440 (QHD)
Dieses Philips Display verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihren kompatiblen* Laptop direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Kopplung mit nur einem Kabel. Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen, und schließen Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45 Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors an. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear.
Auszeichnungen
3.0
von 5
3
Bewertungen
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst
Date of Use 2026-05-27
Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Verifizierter Käufer
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Vorteile
Slipper docking cam og mic inkludert
Nachteile
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Vorteile
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Nachteile
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock verfasst
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
DisplayPort Ausgang funktioniert nur mit DP oder USB-C Eingang.
Mac OS unterstützt die MST-Erweiterungsfunktion DP-Out nicht.
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.