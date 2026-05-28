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    Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Ansicht
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BrillianceLCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

326P1H/01

3
| (3) Bewertungen

1 Auszeichnung

Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Ansicht
Das Philips USB-C-Docking-Display bietet eine umfassende Lösung. Sehen Sie sich QHD an und laden Sie Ihren Laptop mit bis zu 90 W gleichzeitig über ein einziges USB-C-Kabel auf. Pop-up-Webcam mit Windows Hello und Daisy-Chaining bieten Leistung und Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Ansicht

  • P-Line

  • 32 (31,5"/80 cm Diagonale)

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

USB-C ermöglicht das Laden des Laptops direkt über einen Monitor

USB-C ermöglicht das Laden des Laptops direkt über einen Monitor

Dieses Philips Display verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihren kompatiblen* Laptop direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Kopplung mit nur einem Kabel. Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen, und schließen Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45 Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors an. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Integriertes RJ-45-Ethernet für Datensicherheit

Integriertes RJ-45-Ethernet für Datensicherheit

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-7185186

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

3

Bewertungen

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

Date of Use 2026-05-27

Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Verifizierter Käufer

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Vorteile

Slipper docking cam og mic inkludert

Nachteile

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking verfasst

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15/02/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Vorteile

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Nachteile

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock verfasst

Diese Bewertung wurde für Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976

  7. Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.

  8. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  9. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  10. DisplayPort Ausgang funktioniert nur mit DP oder USB-C Eingang.

  11. Mac OS unterstützt die MST-Erweiterungsfunktion DP-Out nicht.

  12. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  13. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  14. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.