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Eingestellt

Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

328E9QJAB/00

4.2

| (59) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus

Erleben Sie mit den geschwungenen Philips Monitoren eine realistische Darstellung. Der geschwungene 32" E-Line-Monitor bietet echten Realismus mit beeindruckender Full-HD-Bildqualität. Die Ultra Wide Color-Technologie sorgt für Farbqualität, die Ihre Bilder zum Leben erweckt!

Alle Vorteile anzeigen

Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus

  • E-Line

  • 32 (31,5"/80 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

59

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

29/09/2020

Deutschland

Deutschland

Top Monitor - Home Office

+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

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Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

26/08/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Monitor

Foto ist wohl nicht notwendig, heut weiß wohl jeder, wie ein Monitor aussieht. Am Foto ist die reale Größe auch nicht darstellbar. Aber im Vergleich zu vorherigem kleineren Monitor ist es übersichtlicher, die Suche fällt nicht schwer. War ein kurzfristiger Entschluss, vorheriger Monitor war ja noch in sehr gutem Zustand. Wer mit der Größe arbeiten möchte, kann ich ruhig empfehlen.

Vorteile

Ansicht ist übersichtlich, hatte zuvor kleineren Monitor. Kann über App bedient werden, Bedienung schnell und einfach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2019-07-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2019-07-26

25/07/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hat gute übersichtliche Funktionen.

Produkt hat einfache Bedienung, ist sehr leicht. Im Vergleich zum vorherigen 16"- Monitor gute Übersicht , auch gutes Preis- Leistung- Verhältnis. Keine aufwendige Installation notwendig.

Vorteile

Monitor- Eigenschaften können durch Multifunktions- Schalter separat bedient werden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2020-06-25

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.