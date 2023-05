Genießen Sie Foto- und Musikwiedergabe über USB

Der USB-Anschluss ermöglicht den Zugriff auf JPEG-Fotos und MP3-Musikdateien der meisten USB-Sticks (USB-Massenspeichergerät). Schließen Sie das USB-Kabel an den seitlichen Anschluss des Fernsehers an, und greifen Sie auf die Multimedia-Dateien mit dem Content Browser am Bildschirm zu. So können Sie Ihre Fotos und Musik gemeinsam mit anderen nutzen.