Brillante LED-Bilder mit hervorragendem Kontrast

Die fortschrittliche LED-Technologie in diesem Full HD LED TV vereint ansprechendes minimalistisches Design mit herausragender Bildqualität und ist gleichzeitig so energiesparend wie keine andere in ihrer Klasse. Zudem enthalten LEDs keine giftigen Materialien. Mit der LED-Hintergrundbeleuchtung können Sie also geringen Energieverbrauch, große Helligkeit, erstaunlichen Kontrast, erstklassige Schärfe und lebendige Farben genießen.