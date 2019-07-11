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Eingestellt
32PFS5603/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Genießen Sie das klare und minimalistische Design des Philips 5600 TV in Weiß. Der schlanke und konturierte Look passt perfekt zu Ihrer Einrichtung. Durch seine Bildqualität in Full HD ist dieser Fernseher ideal für alle, die einfache Eleganz lieben.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Wir wissen, dass Sie sich einen Fernseher wünschen, der nicht nur leistungsstark, sondern auch schick ist. Daher hat unser Designteam einen Standfuß aus Metall mit offenem Design und einem eleganten Rahmen in raffiniertem, glänzendem Weiß kombiniert und so ein modernes Design geschaffen, das in jedes Zuhause passt.
Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!
Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.
3.7
von 5
106
Bewertungen
Miike69
11/07/2019
Suisse
Bin absolut zufrieden mit dem Produkt!
Habe das erste mal einen Philips Fernseher gekauft. Ich muss sagen dass ich dieses gerät der Konkurrenz aus Asien vorziehe! Excellentes Preis/Leistungsverhältnis. Sehr einfache Installation und Menuführung. Alles was den Kunden zufrieden mach! Vielen Dank und weiter so.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Jimmy40
14/07/2018
Suisse
ein bedienungsfreundliches Gerät...
Gut verpackt zur Lieferung vorbereitet... ein einfaches System zum aufstellen... - Anschliessen - einfache Schritte zum einstellen, der Grundeinstellungen... ich finde alles in allem ein sehr sympathisches, einfaches System und eine gute Ton und Bildqualität...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quepasa66
23/09/2020
Deutschland
Ohne Schnickschnack
Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.
Vorteile
Schmal und keine überflüssigen Extras
Nachteile
Kein Ambilight
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-08-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-08-23
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.