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Eingestellt
32PFS6401/12
Ultraflacher Full HD LED TV powered by Android TV
High-End-Optik in kompaktem Design. Die Philips 6400-Serie bietet Full HD-Bildqualität auf einem 32-Zoll-Bildschirm. Mit ihrer gesamten Ausstattung, die Sie in größeren Modellen erwarten würden, können Sie Ihre favorisierten Smart TV-Anwendungen wie Android TV, Google Cast und Spotify genießen.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 GB und erweiterbar
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Cloud-Gaming bietet einen großen Onlinekatalog an qualitativ hochwertigen Spielen für jedes Alter, jeden Geschmack und jedes Level. Wählen Sie einfach ein Game aus und spielen Sie es auf Ihrem Fernseher!
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips lässt Ihren Screen noch weiter und Ihr Fernseherlebnis noch immersiver erscheinen, indem es ein besonders breites Licht von drei Seiten des TV-Bildschirms auf die umgebende Wand abstrahlt. Lebhafte Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
98
Bewertungen
pera007
05/07/2018
Deutschland
ich bin überzeugt von Pfilips
ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™ verfasst
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Gnagflow
06/05/2018
Deutschland
Gestochen scharfes Bild mit natürl. brill. Farben
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Bedienungsanleitung könnte etwas verständlicher sein, aber super Unterstützung durch Hotline. Bildschirmgröße als Zweitgerät für Küche ideal.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cambodunum
11/06/2017
Deutschland
Super TV
Klasse Bild und auch sehr guter Ton. Ich bin sehr zufrieden mit diesem TV
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)