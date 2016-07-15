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4000 seriesUltraflacher LED TV

32PHK4101/12

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher LED TV

Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie ihre HD-Bildqualität mit Perfect Motion Rate und klarem Klang, und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED TV

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

Hauchdünne Standfüße in Schwarz

Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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15/07/2016

Suomi

Suomi

Verifizierter Käufer

Hyvä ostos

Olemme tyytyväisiä. Toimii hyvin kakkostelevisiona. Peruskäyttö ok. Kaikkia netissä olevia monipuolisia käyttöohjeita emnme vielä hallitse.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.