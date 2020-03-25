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Eingestellt
LED-Fernseher
Klein ist immer noch perfekt für den LED-Fernseher, der auch in engen Räumen seinen Platz findet. Pixel Plus HD sorgt für ein gestochen scharfes Bild und einen klaren Sound. Egal ob zum Bingen beim Kochen oder für Filme auf dem Laufband.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-Fernseher
Pixel Plus HD
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Vorteile
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4504 LED-TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-02-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4504 LED-TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-02-25
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.