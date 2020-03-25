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4500 seriesLED-Fernseher

32PHS4504/12

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

LED-Fernseher

Klein ist immer noch perfekt für den LED-Fernseher, der auch in engen Räumen seinen Platz findet. Pixel Plus HD sorgt für ein gestochen scharfes Bild und einen klaren Sound. Egal ob zum Bingen beim Kochen oder für Filme auf dem Laufband.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Pixel Plus HD

LED-Fernseher

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-Fernseher

  • Pixel Plus HD

Einfach zu bewegen. Verdeckte Standhalterung hinten mit kleiner Stellfläche.

Kristallklarer Klang aus Full-Range-Lautsprechern.

HD-LED-Fernseher. Kristallklare Auflösung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Vorteile

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4504 LED-TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-02-25

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Datum der Verwendung 2019-02-25

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.