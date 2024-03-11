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Eingestellt

4100 seriesUltraflacher LED-Fernseher

32PHT4112/12

3.7

| (27) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher LED-Fernseher

Elegantes Design und leistungsstark: Die Philips 4100er Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche HD-Bildqualität und einen klaren Sound. Mit diesem benutzerfreundlichen Modell können Sie sich ganz entspannt unterhalten lassen.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED-Fernseher

  • 80 cm (32")

  • LED-Fernseher

  • DVB-T/T2/C

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

27

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

11/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use. Fantastic picture quality.

Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.

Vorteile

Good picture, easy to operate.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2022-03-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2022-03-10

21/04/2020

España

España

Verifizierter Käufer

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Vorteile

Buena imagen y sonido.

Nachteile

No aplica.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino verfasst

Datum der Verwendung 2018-04-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino verfasst

Datum der Verwendung 2018-04-21

17/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.