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Eingestellt
Ultraflacher LED-Fernseher
Elegantes Design und leistungsstark: Die Philips 4100er Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche HD-Bildqualität und einen klaren Sound. Mit diesem benutzerfreundlichen Modell können Sie sich ganz entspannt unterhalten lassen.
80 cm (32")
LED-Fernseher
DVB-T/T2/C
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
3.7
von 5
27
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Pliant NYC
11/03/2024
United Kingdom
Very easy to use. Fantastic picture quality.
Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.
Vorteile
Good picture, easy to operate.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2022-03-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2022-03-10
K@ripe
21/04/2020
España
Verifizierter Käufer
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Vorteile
Buena imagen y sonido.
Nachteile
No aplica.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino verfasst
Datum der Verwendung 2018-04-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino verfasst
Datum der Verwendung 2018-04-21
Australidis
17/06/2018
Ελλάδα
Value for money
Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.