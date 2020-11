Hervorragende Kontraste für angenehmes Fahren

Dank der erhöhten Farbtemperatur in Philips X-tremeVision Scheinwerfern (erhältlich in H1, H4 und H7) können sich Ihre Augen besser fokussieren und Kontraste in der Entfernung wahrnehmen. Dadurch wird das Fahren bei Dunkelheit komfortabler und sicherer.