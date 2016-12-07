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Eingestellt
12972XV+S2
Take performance to the x-treme
Philips X-tremeVision Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.
Lampentyp: H7
Packung mit: 2
12 V, 55 W
Mehr Licht
Das helle, weiße Licht (3.500 K) ist deutlich weißer als herkömmliche Scheinwerfer. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie™ erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.
Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.
Mit der Kombination aus besserer Sicht und höherer Farbtemperatur zählt Philips X-tremeVision zu den Halogenlampen mit der besten Lichtleistung.
2.8
von 5
13
Bewertungen
HappyV70
07/12/2016
Sverige
Ljuspunkt i tillvaron
Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Analoge
23/10/2014
United Kingdom
OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB
These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tue4fr
01/01/2019
Deutschland
Der Einbau war super einfach
Sie sind deutlich heller als die Leuchten die ich vorher drin hatte - würde aber glaube ich das nächste mal noch stärkere kaufen - aber vielleicht liegt das auch an der Frontform meines Atos, dass der Strahl gefühlt nicht super weit reicht. Der einfach war sehr einfach und konnte zuhause auch mit wenig Vorwissen gemacht werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12972XV+S2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
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