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Eingestellt
40PFK4100/12
Flacher Full HD LED TV
Der richtige Fernseher für heute und morgen: flacher Philips Full HD LED TV der 4100er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und alle Funktionen, die Sie benötigen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse, für ein echtes Fernseherlebnis zu Hause.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.
Ein Fernseher mit modernen, definierten Linien verdient einen Standfuß, der ihn über allem schweben lässt. Deswegen haben sich die Entwickler der Philips Fernseher diesen einmaligen Standfuß mit offenem Design einfallen lassen, der sich optimal in Ihre Inneneinrichtung integriert.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Auszeichnungen
3.8
von 5
36
Bewertungen
Ronnypoponny
14/05/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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deraltefritz
14/05/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bodo000
25/01/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.