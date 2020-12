Pixel Plus 2 HD für bessere Detailauflösung, Tiefenschärfe und Klarheit

Pixel Plus 2 HD bietet eine unschlagbare Kombination aus optimaler Schärfe, natürlichem Detailkontrast, besserer Tiefenwirkung, leuchtenden Farben und fließenden, natürlichen Bewegungen bei Standard- und HDTV-Fernsehern sowie Multimediageräten. Da jedes Pixel in einem eingehenden Bild besser auf die benachbarten Pixel abgestimmt wird, wirkt das Bild auch weitaus natürlicher. Artefakte in komprimierten Multimediadaten werden erkannt und minimiert, wodurch das Bild klar und gestochen scharf ist. Die digitale Rauschminderung sorgt für saubere und trotzdem gestochen scharfe Bilder.