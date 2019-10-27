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Eingestellt
43PFS4131/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie Full HD-Bildqualität und klaren Klang für ein unglaubliches Entertainment-Erlebnis.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Schlank, modern, elegant, präzise. Das ist das ultraschmale Design von Philips. Es ist nicht verwunderlich, dass etwas so Schlankes so viel Aufsehen erregt und Ihrer Einrichtung so viel Eleganz verleihen kann.
Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
3.6
von 5
46
Bewertungen
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2018-10-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Verwendung 2018-10-27
Tonni56
27/09/2018
Deutschland
Fernsehen
Sehr gut habe den Fernseher weiter empfohlen weil er sehr gut ist
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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FBDortmund
09/01/2017
Deutschland
Super Gerät!
Habe gerade mein Sony TV zurückgegeben und mir dafür diesen Tv Gekauft. Alles super. Geschwindigkeit, Bild- und Ton klasse. Ich kann dieses Gerät sehr empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 43PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.