Go to promotion

Jetzt Ambilight TV kaufen & Assassin's Creed Game sichern!

Mehr erfahren

ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

45 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Hauptbild

Eingestellt

6000 seriesUltraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (395) Bewertungen

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android TV

Bei der Philips 6400 Serie trifft Design auf Leistung. Sie verfügt über minimalistische Standfußelemente und erweckt Ihr Bild in 4K Ultra-HD- und Pixel Plus Ultra-HD-Bildqualität zum Leben. Mit Android TV haben Sie unendlich viele Unterhaltungsmöglichkeiten.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit 2-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android TV

  • 108 cm (43")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 8 GB und erweiterbar

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Erleben Sie Ultra-HD-Bildqualität mit Pixel Plus Ultra HD

Erleben Sie die 4K Ultra-HD-Schärfe mit der Philips Pixel Plus Ultra-HD-Engine. Sie optimiert die Bildqualität, um fließende Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe bereitzustellen. Genießen Sie so immer schärfere 4K-Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten

Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten

Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips lässt Ihren Screen noch weiter und Ihr Fernseherlebnis noch immersiver erscheinen, indem es ein besonders breites Licht von drei Seiten des TV-Bildschirms auf die umgebende Wand abstrahlt. Lebhafte Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.

Cloud-Gaming: hochwertige Spiele für alle Altersgruppen

Cloud-Gaming bietet einen großen Onlinekatalog an qualitativ hochwertigen Spielen für jedes Alter, jeden Geschmack und jedes Level. Wählen Sie einfach ein Game aus und spielen Sie es auf Ihrem Fernseher!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

395

Bewertungen

15/04/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Fernsehr

Eins A - Klasse Fernseher. Super Bild. Preis - Leistung ist einwandfrei.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

30/01/2017

Suisse

Suisse

Top TV mit HDR+

Gekauft, aufgestellt, Installiert, alles ohne Problem, Android wollte gleich ein Upadte. Ambilihgt ist sehr schön! Bild HD Super Bild UHD mit Swisscom UHD Box wenn der Sender in UHD sendet Genial! Android läuft auch einwandfrei, einzige Kritik ist die Werbindung zum Philips Server für die Apps ist nicht gut gelöst! Design sehr schön Preis Leistung sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

14/03/2022

Deutschland

Deutschland

Läuft seit Jahren

Preis-/Leistungsverhältnis Top! Seit 2016 in Besitz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series 55PUS6401 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst

Datum der Verwendung 2020-03-14

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  5. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  6. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  8. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  9. Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)