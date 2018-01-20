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Arrêté
43PUS6401/12
Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
Le téléviseur Philips série 6400 allie design et performance. Posé sur un socle minimaliste, il donne vie à une image de qualité 4K Ultra HD et Pixel Plus Ultra HD. Et grâce à Android TV, vos possibilités de divertissement sont pratiquement infinies.
108 cm (43")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 8 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Découvrez la netteté 4K Ultra HD grâce au moteur Philips Pixel Plus Ultra HD. Il optimise la qualité de l'image pour un résultat fluide, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détails impressionnant. L'image 4K est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds, à chaque fois.
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight exclusive de Philips étend votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un large halo de lumière depuis deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience visuelle extraordinaire.
Cloud Gaming offre un vaste catalogue en ligne de jeux de haute qualité pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux. Sélectionnez simplement un jeu pour y jouer sur votre téléviseur !
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 6
395
Avis
francois
20/01/2018
Suisse
très bonne tv.
fonctionne tres bien .netflix au top. lecture videos en reseau parfaite.image bonne et son bien.je suis tres satisfait de cette tele.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series 43PUS6401 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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Pilou0891
16/08/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Belles images, ambilight superbe, son très très moyen
Très bon produit, heureusement qu'il y a eu une mise à jour sérieuse qui a résolu bien des problèmes. Pas trop facile de mettre en service, mais l'aide en ligne de Philips m'a été très utile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series 43PUS6401 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
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Seb33pop
08/09/2017
France
Bonne télévision
Démarrage de la télé rapide, menu fonctionnel, branchement câble sur le côté pratique d'accès, bonne qualité d'image.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series 49PUS6401 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)