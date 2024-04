Kompatibel mit Sprachassistenten und Alexa integriert

Ihnen steht eine Auswahl an Sprachassistenten zur Verfügung. Wenn Sie eine Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken, können Sie Ihren Fernseher in den Hörmodus versetzen und direkt mit Alexa zu sprechen, die in diesem Fernseher bereits integriert ist. Wenn Sie fernsehen, wird die Lautstärke des Fernsehers verringert, damit Alexa Sie klar hören kann. Oder Sie können Ihren Fernseher über Google Smart-Lautsprecher steuern.