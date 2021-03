AppControl zum Hinzuzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand

Über AppControl können Sie Ihren Gästen die Fernsehanwendungen ihrer Träume zur Verfügung stellen. Sie können alle Apps so hinzufügen, löschen und sortieren, wie Sie es möchten. Und noch besser: Sie können diese Einstellungen jetzt sogar auf andere Fernseher kopieren, ohne sie auf dem anderen Fernseher erneut einrichten zu müssen! Außerdem haben Sie die Möglichkeit, problemlos verschiedene Profile zu erstellen und Änderung vorzunehmen. Möchten Sie in Ihren Suiten die Video- Apps mit hoher Bandbreite und in Ihren anderen Zimmern die Anwendungen mit niedriger Bandbreite bereitstellen? Kein Problem! AppControl garantiert Ihnen und Ihren Gästen ein komfortables Erlebnis.