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Eingestellt
Ultraflacher 4K UHD LED Android TV
Elegantes Design aus authentischen Materialien. Erleben Sie spektakuläre 4K-Auflösung auf dem ultradünnen Philips 7800. Dank unserer P5 Bildverarbeitungs-Engine streamen Sie Ihre Lieblingsshow in verbesserter Bildqualität.
123 cm (49") Fernseher mit Ambilight
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher auf der Basis der Lichtverhältnisse in Ihrer Umgebung. Ein Lichtsensor und spezielle Software analysieren das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen, sodass Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis erhalten – Tag und Nacht.
Eine Windböe, ein Blatt, das zu Boden fällt, das Geräusch von Reifen, die eine windige Straße hinunterrasen. Kleine Details erwecken das Bild zum Leben. Die Soundverarbeitung von Philips gibt diese Details, zusammen mit kompromisslos klarem Sound, wieder. Hören Sie alles genau so, wie es der Regisseur beabsichtigte, mit einer Tonmischung wie im Studio, die Original-Audioaufnahmen unterstützt und bei Bedarf den Sound verstärkt. Ein tiefer Bass, klare Dialoge und faszinierende Details sind nur der Anfang.
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
137
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Agliwodo
28/01/2021
Deutschland
Super TV durch Ambilight
Der Fernseher ist in Größe, Bild und Ton sehr gut. Zusammen mit einer Bose-Anlage kommt man sich vor wie im Kino.
Vorteile
Bildqualität und angenehmes Ambilight
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-28
Reual
24/12/2020
Deutschland
TOP HDR Fernseher
Hervorragendes Bild, akzeptabler Ton und unkomplizierte Bedienung
Vorteile
Hervorragende Bild und schnelle Reaktionszeiten
Nachteile
Bisher noch keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-24
ND1973
28/08/2020
Deutschland
2Jahre und Top
Habe den TV nun 2Jahre und noch keine Ausfälle. Super Bild und Sound
Vorteile
Bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2018-08-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2018-08-28
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der integrierte Google Assistent wird als Software-Update für Android TV-Modelle aus dem Jahr 2018 eingeführt.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.