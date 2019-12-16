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Eingestellt

7900 seriesUltraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™

49PUS7909/12

2.6

| (464) Bewertungen

Ultraflacher 4K Ultra HD LED TV powered by Android

Ultra HD trifft auf die Leistung von Android: der Philips Ultra HD-Fernseher der 7900er Serie. Dank der ultraschnellen Quad Core-Verarbeitung ist die Navigation durch Ihren Smart TV ein Kinderspiel. Ambilight und ein rahmenloses Design sorgen für ein noch intensiveres Fernseherlebnis.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit 2-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K Ultra HD LED TV powered by Android

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core

  • Twin-Tuner, DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung

4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung

Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Fernseher sehen Sie fern wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.

Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten

Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten

Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips macht Ihren Bildschirm mit einem breiten Leuchten an beiden Seiten Ihres Fernsehbildschirms auf die umgebende Wand viel breiter und Ihr Fernseherlebnis mitreißender. Lebhafte Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.

600 Hz PMR Ultra HD für perfekte Bilder

600 Hz PMR Ultra HD für perfekte Bilder

Nichts ist aufregender als der Adrenalinrausch bei Spielen, rasanten Sportveranstaltungen oder Actionfilmen auf einem Ultra HD-Fernseher. Deshalb verfügt dieser Philips Fernseher über 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra. Erleben Sie perfekte Bilder, bei denen Ihr Atem stockt, nicht aber Ihr Bild.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.6

von 5

464

Bewertungen

16/12/2019

Deutschland

Deutschland

Absolut klasse Gerät

Super Bild, Android System funktioniert einwandfrei. Ton super - viele Einstellmöglichkeiten - schnelle Reaktionszeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7900 series 55PUS7909 Ultraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™ verfasst

Datum der Verwendung 2017-12-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7900 series 55PUS7909 Ultraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™ verfasst

Datum der Verwendung 2017-12-16

09/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Philips 7900 series Android TV

Durch den Einsatz von Android als Betriebssystem ist das System langfristig flexible, wobei das verwendete Android nicht den vollen Umfang vom Play Store nutzen kann (Phillips cusomized). Das Bild ist wie von Philips gewohnt brillant. Dank Ambi-Light ein echt tolles Raumgefühl. Sound ist OK (Luft nach oben). Betreibe das Gerät mit einer Philips Soundbar, daher für mich nicht relevant.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7900 series 49PUS7909 Ultraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Fernseher

ein Super Bild, klar, gestochen scharf. Viele Anschlussmöglichkeiten, Ambi-Light, einfache, verständliche Bedienung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7900 series 55PUS7909 Ultraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TV.

  2. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  3. Besuchen Sie für Informationen zur Verfügbarkeit der Smart TV-App in Ihrem Land oder zum Beziehen der App www.philips.com/TV.

  4. Cloud TV-Angebot hängt von der Verfügbarkeit im Land und Regelungen ab.

  5. Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.

  6. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  7. Die Philips Fernsehkamera (PTA317) wird separat angeboten.

  8. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

  9. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  10. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  11. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  12. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.