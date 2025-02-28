Suchbegriffe

    • Erleben Sie Ambilight Erleben Sie Ambilight Erleben Sie Ambilight
      Energy Label Europe E here
      für weitere Informationen, herunterladen here (PDF 939.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8010/12

      Erleben Sie Ambilight

      Erleben Sie Ambilight TV. Smart TV mit Titan OS in brillantem europäischem Design. Alle Filme, Serien und Sportübertragungen werden Ihnen in erstklassiger Bildqualität mit hoher Geschwindigkeit gezeigt. Tauchen Sie ein in Farben, Licht und 3D-Sound wie im Kino.

      Alle Vorteile ansehen

      LED 4K Ambilight TV

      Erleben Sie Ambilight

      • 126 cm (50") AMBILIGHT TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos und DTS:X
      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. All Ihre Unterhaltungsprogramme werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.

      Lebendige Momente. Schärfere Szenen.

      Lebendige Momente. Schärfere Szenen.

      Zoomen Sie ins Bild. Verlieren Sie sich in den Details. Erleben Sie diese 4K-Bildpräzision, die über die Vorstellungskraft hinausgeht. Mit einem Pixel Precise Ultra HD-Bildschirm für Schärfe und lebensechte Details wird jeder Moment mit atemberaubenden Erlebnissen gefüllt.

      Farbe und Kontrast der Extraklasse mit HDR10+

      Farbe und Kontrast der Extraklasse mit HDR10+

      Erwarten Sie mehr Details. Bild für Bild verbesserte Bildqualität. Durch die stärkere Betonung von Farbe und Kontrast werden selbst die dunkelsten Momente und die hellsten Szenen klarer.

      Umgeben Sie sich mit Dolby Atmos und DTS:X

      Umgeben Sie sich mit Dolby Atmos und DTS:X

      Mit Dolby Atmos, für einen Sound, so wie ihn der Regisseur beabsichtigt hat, und DTS:X für 3D-Sounderlebnisse haben Sie das Gefühl, als wären Sie mitten im Geschehen. Diese zusätzliche Klangdimension sorgt für ein noch intensiveres Klangerlebnis in Ihrem Zuhause.

      Titan OS. Alles finden – ganz einfach.

      Titan OS. Alles finden – ganz einfach.

      Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.

      Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken

      Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken

      Die Kompatibilität mit Matter Smart Home ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk. Um den Fernseher über Ihre Matter Smart Home App oder über Sprachsteuerungsdienste zu steuern, drücken Sie einfach die Taste auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie. Dimmen Sie die Beleuchtung. Stellen Sie das Thermostat ein. Sie können sogar Ihren Philips Ambilight TV einschalten. Alles ist möglich – mit einem einzigen Befehl. Der Fernseher ist mit Alexa-fähigen Geräten sowie Apple AirPlay kompatibel.

      Auswahl aus verschiedenen Größen

      Auswahl aus verschiedenen Größen

      Ob groß oder klein: Entscheiden Sie sich für einen Fernseher, der perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt. Von kleinen Bildschirmen mit 108 cm (43") bis hin zu Fernsehern mit 164 cm (65") – die unglaubliche 8000 Series ist die intelligentere Wahl für den Fernseher.

      Europäisches Design, nachhaltiges Konzept

      Edge-Standfuß. Dünner Rahmen. 4K LED TV: Das ist europäische Designqualität. Dank Titan OS lassen sich die Inhalte schnell und einfach finden. Jedes noch so kleine Detail wurde sorgfältig zusammengestellt, bis hin zur Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff und der recycelten FSC-zertifizierten Verpackung, in der der TV geliefert wird.

      Mit Vocal Boost wird jedem Wort Klarheit verliehen

      Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Vocal Boost ermöglicht es dem Zuhörer, die Lautstärke von Dialogen ohne Auswirkungen auf den Hintergrundton zu erhöhen oder zu verringern. Auf diese Weise entgeht Ihnen nichts mehr, da jeder gesprochene Satz noch klarer hörbar ist.

      Konnektivität für Spielkonsolen

      HDMI 2.1 und VRR sorgen mit schnellerem Gameplay und flüssigerer Grafik für eine optimale Nutzung Ihrer Konsole. Mit der Einstellung für geringe Eingangsverzögerung, die automatisch aktiviert wird, wenn Sie Ihre Konsole einschalten, erleben Sie Gaming in einer neuen Dimension.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • Ambilight FTI Animation
        • Ambilight Musik
        • AmbiSleep
        • Spielmodus
        • Lounge-Beleuchtungsmodus
        • Sunrise-Alarm
        • Anpassung an die Wandfarbe
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        50  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        126  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD LED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160p
        Picture Engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildoptimierung
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spiel
        • HDR10+ kompatibel
        • Heimkino
        • Monitor
        • Micro Dimming
        • Film
        • Individuell
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ultra Resolution

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1.920 x 1.080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2.560 x 1.440 – 60 Hz, 3.840 x 2.160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-Apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-App*
        • Netflix*
        • YouTube
        Betriebssystem
        TITAN OS
        Speicherkapazität (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-Funktionen

        Interactive TV
        HbbTV
        Sprachassistent*
        • Works with Alexa
        • Funktioniert mit Google Home
        Smart Home-Erlebnis
        • MATTER
        • Control4
        Gaming-Steuerleiste
        Gamebar 2.0

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikwiedergabeformate
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bildwiedergabeformate
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ton

        Audio
        2.0-Kanal
        Ausgangsleistung (RMS)
        20 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher
        Verbesserung der Soundqualität
        • AVL-Modus
        • Alle Sound-Stile
        • Bassverstärkung
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Unterhaltung
        • Equalizer
        • Hörprofil
        • Nachtmodus
        • Individuell
        • Vocal Boost
        • DTS-X
        Kopfhörerfunktionen
        Dolby Atmos für Kopfhörer
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hauptlautsprecher
        Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher (FR01A)

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        3
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        • System-Start
        Kabellose Verbindung
        • WLAN 802.11ac, 2 x 2 Dualband
        • Bluetooth 5.2
        • Einfache Kopplung (blaue RC-Taste)
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI 1
        HDMI 2.1-Funktionen
        • eARC auf HDMI 1
        • Unterstützt eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        Spiele
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        2229866
        Energieklasse für SDR
        E
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        48  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        95  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        (fehlt)
        Vernetzter Standby-Modus
        2,0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        LED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        Weniger als 0,5 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 2 AAA-Batterien
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Fernbedienung
        • Standfuß
        • Netzkabel
        • Schnellstartanleitung

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Mattschwarzer Rahmen
        Design des Standfußes
        Standfuß aus schwarzem Metall

      • Abmessungen

        Abstand zwischen 2 Stäben
        804  mm
        Kompatible Wandhalterung
        200 x 100 mm
        Fernseher ohne Standfuß (W x H x D)
        1.110 x 650 x 88 mm
        Fernseher mit Standfuß (W x H x D)
        1.110 x 709 x 281 mm
        Verpackungskarton (B x H x T)
        1.210 x 736 x 131 mm
        Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
        8,50 kg
        Gewicht des Fernsehers mit Standfuß
        8,80 kg
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        11,18 kg

      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Verfügbarkeit für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
      • Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Verfügbarkeit der Sprachsteuerungsdienste über den Fernseher variiert je nach Land und Sprache. Die neuesten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
      • *Apple, AirPlay und Apple Home sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc.
