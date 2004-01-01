Suchbegriffe
50PUS8100/12
Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
LED 43PUS8100 4K Ambilight TV
Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. All Ihre Unterhaltungsprogramme werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.
Zoomen Sie ins Bild. Verlieren Sie sich in den Details. Erleben Sie diese 4K-Bildpräzision, die über die Vorstellungskraft hinausgeht. Mit einem Pixel Precise Ultra HD-Bildschirm für Schärfe und lebensechte Details wird jeder Moment mit atemberaubenden Erlebnissen gefüllt.
Erwarten Sie mehr Details. Bild für Bild verbesserte Bildqualität. Durch die stärkere Betonung von Farbe und Kontrast werden selbst die dunkelsten Momente und die hellsten Szenen klarer.
Mit Dolby Atmos, für einen Sound, so wie ihn der Regisseur beabsichtigt hat, und DTS:X für 3D-Sounderlebnisse haben Sie das Gefühl, als wären Sie mitten im Geschehen. Diese zusätzliche Klangdimension sorgt für ein noch intensiveres Klangerlebnis in Ihrem Zuhause.
Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.
