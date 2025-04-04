Nahtlose Verbindung mit Smart Home-Netzwerken

Die Kompatibilität mit Matter Smart Home ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk und Fernfeld-Mikrofon. Um den Fernseher über Ihre Matter Smart Home App oder Alexa zu steuern, drücken Sie einfach die Taste auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie. Dimmen Sie die Beleuchtung. Stellen Sie das Thermostat ein. Sie können sogar Ihren Philips Ambilight TV einschalten. Alles ist möglich – mit einem einzigen Befehl. Der Fernseher ist mit Alexa-fähigen Geräten sowie Apple AirPlay kompatibel.