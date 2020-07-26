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Eingestellt
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV
Die revolutionäre Philips 8600 Serie verfügt über einen Quantum Dot LED TV mit einer beeindruckenden P5 Engine sowie einer schwebenden Soundbar. Tauchen Sie ein in naturgetreue Bilder und atemberaubenden Sound, Sie werden es sich danken, dieses Meisterwerk zu besitzen.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Die Philips Perfect Color-Technologie macht lebensechte Farben mit unzähligen Schattierungen möglich. Erleben Sie ein außergewöhnlich breites Farbspektrum in Kombination mit unserer fortschrittlichsten Farbverarbeitung. Perfect Color ist die Kombination aus 100 % erweitertem Farbumfang sowie einer Farbverarbeitung von 2.250 Billionen Farben – tauchen Sie ein in eine neue Welt der Bildqualität.
Klarer Sound in schlankem Design. Genießen Sie unglaubliche Höhen und lebensechte Mitten dank einer Vielzahl von Micro Drives in einer eleganten Lautsprecherleiste. Wenn Sie jedes Geflüster, jeden Schritt und jedes Knarren im Fußboden hören können, bedarf es keiner großen Vorstellungskraft, um zu erahnen, wie intensiv dann erst Crashs, Knalleffekte und Explosionen zu hören sind. Was den Bass anbelangt, so wurden dank der optimal positionierten Rear-Lautsprecher keine Kompromisse gemacht, um tiefe, satte Töne zu erzeugen. Dieser Fernseher klingt genauso gut, wie er aussieht.
Der Google Play Store und die Philips App-Galerie gehen über das herkömmliche Fernsehprogramm hinaus und bieten Ihnen eine große Onlinesammlung von Filmen, Fernsehen, Musik, Apps und Spielen. 16 GB erweiterbarer Speicher bedeutet, dass Sie über genügend Platz zum Speichern Ihrer Lieblingsinhalte und zum Installieren weiterer Apps verfügen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
76
Bewertungen
Willy Andy
26/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Überraschend gutes Bild und ton
Überragende Bild und guter Ton mit den mitgelieferten LS, allerdings muss er Blickwinkel eingehalten werden um ein gutes Filmerlebnis zu haben, das Ambilight war allerdings ausschlaggebend fuerdenKauf
Vorteile
Sehrgutes Bild, akzeptabler Ton
Nachteile
Blickwinkel zu sehr eingeschränkt muss direkt von vorne gucken um gutes Bildergebnis zu erzielen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-26
BUEB
06/03/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist durch gutes Bild & Ambilight prima
Für mich kommen nur noch Philips TV ' s in Frage. Das Bild, die Bedienung und vor allem das Ambilight begeistert mich.
Vorteile
BILD und Ambilight
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-02-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2019-02-06
Chris32
07/07/2019
Deutschland
Der Tv ist überwältigend
Ich dachte immer wenn man sich einen großen Fernseher Kauft das man dann gezwungen ist sich die Hd Programme zu kaufen was aber bei dem Tv nicht der Fall ist dieser ist technisch so geil das er das Bild trotzdem scharf rüber bringt und nicht wie mach andere Geräte nur Pixel krieg anzeigen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED powered by Android TV verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
MultiRoom-Client und Server unterstützen nur digitale "Free-to-Air"-Fernsehprogramme
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
HDMI-Anschluss ist für Soundbar, Lautsprecher und andere Audiogeräte erforderlich.