Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud

Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Über den Chromium-basierten Browser entwerfen Sie Ihre Inhalte online und verbinden dann ein einzelnes Display oder Ihr komplettes Netzwerk. Zeigen Sie Inhalte im Hoch- und Querformat in Full HD an. Verbinden Sie das Display ganz einfach über das optionale CRD22 WLAN-Modul oder über LAN mit dem Internet und genießen Sie Ihre selbst erstellten Wiedergabelisten.