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Eingestellt
65PUS6521/12
Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android TV
Unglaubliche Größe, unglaubliche Leistung. Die Philips 6520 Serie bietet beeindruckende Fernseherlebnisse auf einem 65-Zoll-Bildschirm in 4K Ultra HD mit scharfer Auflösung. Sie verfügt über einen eleganten bogenförmigen Standfuß und bietet mit ihrer Ausstattung ein benutzerfreundliches Entertainment-Erlebnis.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Der Ultra-HD-Fernseher verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie die bestmögliche Bildqualität. Je höher die Qualität des ursprünglichen Inhalts, desto besser sind Bilder und Auflösung. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.
Mit dem neuen integrierten HEVC-Standard (H.265) genießen Sie hohe Bildqualität mit einer Auflösung von 4K.
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
52
Bewertungen
Adamski68
14/04/2018
Deutschland
Top
Mehr als erwartet.... Design, Bild, Handling super. Natürlich geht's mehr, aber Preis/Leistung stimmt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 65PUS6521 Ultraflacher 4K-Fernseher powered by Android TV™ verfasst
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Dmjoey
10/09/2017
Deutschland
Top Bild
Dies ist mein zweiter Philips LED und absolut top. Fernbedienung könnte größere Tasten haben. Standardeinstellung Braucht man kaum ändern. Menüführung einfach und dank Quadcore zügig beim Laden der Androidapps. Anschlüsse bei Wandmontage schlecht erreichbar.
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Charly63
27/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Preis/ Leistung sehr gut
Tolles Bild, Super Ambilight, einfache Bedienung. Tolles Design.... ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Fernbedienung könnte etwas höherwertiger sein, die Konkurrenz hat da mehr zu bieten.
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.