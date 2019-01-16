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Eingestellt

6700 seriesUltraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV

65PUS6703/12

3.7

| (354) Bewertungen

Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die hohe 4K UHD-Auflösung auf einem Smart-TV, der kinderleicht zu bedienen ist. Greifen Sie mit SAPHI sofort auf Ihre Lieblingsinhalte zu. Die Bilder sind dank Pixel Precise Ultra HD fließend und kristallklar und entfalten durch Ambilight eine ganz besondere Wirkung.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit 3-seitigem Ambilight

Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV

  • 164 cm (65") Fernseher mit Ambilight

  • 1100 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming zur Optimierung des Kontrasts auf Ihrem Fernseher

Micro Dimming zur Optimierung des Kontrasts auf Ihrem Fernseher

Dank unserer speziellen Software, die das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen analysiert und entsprechend anpasst, erhalten Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein lebensechtes visuelles Erlebnis.

Kräftige Bässe und kristallklarer Dialog.

DTS HD optimiert die Klangverarbeitung durch die Erhaltung der ursprünglichen Soundinhalte, damit Sie verbesserten Klang aus Ihren Lautsprechern mit kristallklarem Dialog genießen können.

SAPHI. Der intelligente Weg für mehr Spaß mit Ihrem Fernseher.

SAPHI. Der intelligente Weg für mehr Spaß mit Ihrem Fernseher.

SAPHI ist ein schnelles, intuitives Betriebssystem, mit dem die Verwendung Ihres Philips Smart TV ein ganz besonderes Erlebnis wird. Genießen Sie hervorragende Bildqualität und erhalten Sie mit einem Klick Zugriff auf eine klare Menüführung. Bedienen Sie Ihren Fernseher mit Leichtigkeit und navigieren Sie schnell zu den beliebtesten Philips Smart TV-Apps wie YouTube, Netflix und viele mehr.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

354

Bewertungen

16/01/2019

Suisse

Suisse

Super Bild, Bedienung, Klang, Ambilight

Nach meinem Kleinen HD Fernseher von Euch mit dem ich auch Hoch Zufrieden Wahr, funktionierte auch am Computer, zur Filmüberprüfung bestens, habe ihn nun meiner Schwester Vermacht, ist dieser für meine Bedürfnisse und relativ kleinem Raum einfach das Beste. Bild Upscaling auch bei alten DVDs bemerkenswert. Ich bemerke also, macht weiter so!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6700 series 43PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6700 series 43PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst

06/08/2022

Deutschland

Deutschland

WUNDERSCHÖNES GERÄT !!

HABE MIR DEN FERNSEHR GEBRAUCHT GEKAUFT UND WAR ERSTER ETWAS SKEPTISCH ABER NUN NACH EINEN GUTEN MONAT UND DER WANDMOTIERUNG DES FERSEHRNS BIN ICH EINFACH MEHR ALS ZUFRIEDEN !! DER FERSEHR IST WIRKLICH TOP !! BIN ECHT FROH DEN FERNSEHR ZU HABEN UND AMBILIGHT 3 EINFACH DER ÜBERHAMMER !! DER FERSEHR SKALIERT NORMALE SD SIGNALE EINWANDFREI HOCH DAS AUCH SO NORMALES FERNSEHN RICHTIG ECHT RICHTIG NICE AUSSIEHT !! HOLT EUCH DAS TEIL ODER EINEN DER NEUEREN MODELE PHILIPS IST WAS FERNSEHR ANGEHT ECHT EICHTIG GUT DABEI UND BAUT WIRKLICH WUNDRSCHÖNE GERÄTE !! ALLEIN DER SCHMALE RAND BEIM DIESEN MODEL EINS A !! DER RAND IST FAST SCHMALER ALS BEI EINEN SMARTPHONE ! ABSOLUTE KAUF EMPFEHLUNG !!!

Vorteile

4 K AMBILIGHT 3 HOCHSKALIERUNG EINES SD SIGNALES WUNDERSCHÖNES GERÄT

Nachteile

KEINE

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6700 series 43PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-06

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Datum der Verwendung 2021-07-06

21/09/2021

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist toll, die Ambilitebeleuchtung ist ha

Das TV - Gerät ist spitze, aber die Bedienungsanleitung ist mangelhaft und sehr umständlich geschrieben

Vorteile

Ambilite

Nachteile

Bedienungsanleitung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6700 series 55PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-09-21

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Datum der Verwendung 2019-09-21

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  7. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  8. Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.

  9. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.