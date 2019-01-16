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Eingestellt
65PUS6703/12
Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die hohe 4K UHD-Auflösung auf einem Smart-TV, der kinderleicht zu bedienen ist. Greifen Sie mit SAPHI sofort auf Ihre Lieblingsinhalte zu. Die Bilder sind dank Pixel Precise Ultra HD fließend und kristallklar und entfalten durch Ambilight eine ganz besondere Wirkung.
164 cm (65") Fernseher mit Ambilight
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Dank unserer speziellen Software, die das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen analysiert und entsprechend anpasst, erhalten Sie perfekte Kontraste und Bildqualität für ein lebensechtes visuelles Erlebnis.
DTS HD optimiert die Klangverarbeitung durch die Erhaltung der ursprünglichen Soundinhalte, damit Sie verbesserten Klang aus Ihren Lautsprechern mit kristallklarem Dialog genießen können.
SAPHI ist ein schnelles, intuitives Betriebssystem, mit dem die Verwendung Ihres Philips Smart TV ein ganz besonderes Erlebnis wird. Genießen Sie hervorragende Bildqualität und erhalten Sie mit einem Klick Zugriff auf eine klare Menüführung. Bedienen Sie Ihren Fernseher mit Leichtigkeit und navigieren Sie schnell zu den beliebtesten Philips Smart TV-Apps wie YouTube, Netflix und viele mehr.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
354
Bewertungen
tuner
16/01/2019
Suisse
Super Bild, Bedienung, Klang, Ambilight
Nach meinem Kleinen HD Fernseher von Euch mit dem ich auch Hoch Zufrieden Wahr, funktionierte auch am Computer, zur Filmüberprüfung bestens, habe ihn nun meiner Schwester Vermacht, ist dieser für meine Bedürfnisse und relativ kleinem Raum einfach das Beste. Bild Upscaling auch bei alten DVDs bemerkenswert. Ich bemerke also, macht weiter so!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6700 series 43PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dreezddcv
06/08/2022
Deutschland
WUNDERSCHÖNES GERÄT !!
HABE MIR DEN FERNSEHR GEBRAUCHT GEKAUFT UND WAR ERSTER ETWAS SKEPTISCH ABER NUN NACH EINEN GUTEN MONAT UND DER WANDMOTIERUNG DES FERSEHRNS BIN ICH EINFACH MEHR ALS ZUFRIEDEN !! DER FERSEHR IST WIRKLICH TOP !! BIN ECHT FROH DEN FERNSEHR ZU HABEN UND AMBILIGHT 3 EINFACH DER ÜBERHAMMER !! DER FERSEHR SKALIERT NORMALE SD SIGNALE EINWANDFREI HOCH DAS AUCH SO NORMALES FERNSEHN RICHTIG ECHT RICHTIG NICE AUSSIEHT !! HOLT EUCH DAS TEIL ODER EINEN DER NEUEREN MODELE PHILIPS IST WAS FERNSEHR ANGEHT ECHT EICHTIG GUT DABEI UND BAUT WIRKLICH WUNDRSCHÖNE GERÄTE !! ALLEIN DER SCHMALE RAND BEIM DIESEN MODEL EINS A !! DER RAND IST FAST SCHMALER ALS BEI EINEN SMARTPHONE ! ABSOLUTE KAUF EMPFEHLUNG !!!
Vorteile
4 K AMBILIGHT 3 HOCHSKALIERUNG EINES SD SIGNALES WUNDERSCHÖNES GERÄT
Nachteile
KEINE
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6700 series 43PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2021-07-06
Rogger 2
21/09/2021
Deutschland
Das Gerät ist toll, die Ambilitebeleuchtung ist ha
Das TV - Gerät ist spitze, aber die Bedienungsanleitung ist mangelhaft und sehr umständlich geschrieben
Vorteile
Ambilite
Nachteile
Bedienungsanleitung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6700 series 55PUS6703 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV verfasst
Datum der Verwendung 2019-09-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2019-09-21
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.