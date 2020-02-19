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Arrêté
65PUS6703/12
Téléviseur Smart TV ultra-plat 4K UHD LED
Installez-vous confortablement et profitez de la qualité exceptionnelle de la 4K UHD sur un téléviseur Smart TV d'une grande simplicité d'utilisation. Accédez instantanément à vos contenus favoris avec SAPHI. La technologie Pixel Precise Ultra HD vous garantit des images nettes et fluides, et le système Ambilight vous permet de relier le tout.
Téléviseur Ambilight 164 cm (65")
PPI de 1 100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Grâce à notre logiciel spécial qui analyse 6 400 zones différentes de l'image et l'adapte en conséquence, vous bénéficiez d'un contraste et d'une qualité de l'image incroyables, pour une expérience visuelle vraiment réaliste.
DTS-HD optimise le traitement du son tout en préservant le contenu sonore d'origine, pour que vos enceintes diffusent un son de meilleure qualité et des dialogues limpides.
SAPHI est un système d'exploitation rapide et intuitif qui rend votre téléviseur Philips Smart TV très agréable à utiliser. Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'un menu à icônes convivial accessible d'une simple pression sur un bouton. Commandez votre téléviseur en toute simplicité, et accédez rapidement à des applications populaires de Philips Smart TV, telles que YouTube, Netflix, etc.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 6
354
Avis
Gueut
19/02/2020
France
Très bonne télévision
Bonjours,pour le prix je trouve se téléviseur exceptionnel une qualité d image et de sons trés bonne . Je recommande ce produit pour les personnes qu il veule pas trop se ruiné . Cordialement.
Avantages
Image et sons
Contre
box 4K sfr et décodeur 4K canal plus en SDR dommage pas de HDR
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6700 series 55PUS6703 Téléviseur Smart TV ultra-plat 4K UHD LED
Date d'utilisation 2019-08-19
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-08-19
jeanlucs13
03/04/2019
France
stupéfiant
TV 55PUS6703/12 simplement stupéfiante de par l'image la qualité Phillips le son les connexions j'ai opter pour cette TV puisque mon plasma était déjà un Phillips et je suis ravi de mon achat je recommande cette TV
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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gillou2711
02/04/2019
France
superbe
tres bon tv j,en suis tres content j,espere qu il va evoluer avec des mises a jour car au niveau des application de la smart tv c,est assez limiter voir plus c,est dommage ou il faut acheter une box android
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6700 series 65PUS6703 Téléviseur Smart TV ultra-plat 4K UHD LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6700 series 65PUS6703 Téléviseur Smart TV ultra-plat 4K UHD LED
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.