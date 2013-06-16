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Eingestellt
7FF2CME/00
Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte
Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen! Der 7FF2CME zeigt Digitalfotos mit all der Detailfülle und den kräftigen Farben professioneller Fotoabzüge im idealen 4x6-Format an – die einfachste Weise, Digitalfotos ohne PC anzuzeigen.
17,8 cm (7") LCD
16,5 cm (6,5") Anzeigebereich
Der beste Bildschirm auf dem Markt mit hoher Pixeldichte enthält 88 % mehr Pixel pro Quadratzentimeter als ein hochwertiger 43 cm (17") LCD-Monitor. Somit werden Ihre Lieblingsfotos genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie hochwertige Drucke angezeigt.
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.
Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
4
Bewertungen
wiking2
16/06/2013
Nederland
prima frunctioneel fotoframe
werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 10FF2CME PhotoFrame verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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wiking2
16/06/2013
Nederland
prima frunctioneel fotoframe
werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.
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Theo1952
09/10/2011
Nederland
Dit produkt voldoet aan de verwachtingen
Kan gemakkelijk diashow van recente foto's zien en ook heel een voudig wisselen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 10FF2CME PhotoFrame verfasst
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