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Eingestellt
7FF2FPAS/00
Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte
Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.
17,8 cm (7") LCD
16,5 cm (6,5") Anzeigebereich
Mit dem Farbdisplay haben Ihre Fotos dank detailgetreuer und farbenfroher Wiedergabe die gleiche Qualität wie hochwertige Ausdrucke.
Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.
Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
4
Bewertungen
Mutssy
16/02/2013
Nederland
Mooi ben er blij mee!
Ik ben heel blij met mijn photoframe alleen krijg ik hem sinds vandaag niet meer aan. En kan nergens een oplossing vinden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7FF2FPAS PhotoFrame verfasst
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IKKI21
30/03/2015
Nederland
Product goed maar lastig in te stellen.
Na 5 jaar wilde ik nieuwe foto's in het frame plaatsen. De foto's staan er in maar ik krijg het apparaat niet meer ingesteld zoals ik het wil. Het leidt een eigen leven. Handleiding heb ik niet (meer) maar zou zonder ook moeten kunnen. Niet dus. De knopjes bovenaan achterkant doen alles wat je zegt maar daarna is 1 foto zichtbaar en verder gebeurt er niets. Jammer. Zou het wellicht met handleiding wel lukken dan krijg ik die graag toegestuurd.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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coleman
09/10/2011
Nederland
goed
heel leuk scherm en gemakkelijk te gebruiken alleen een geheugenkaartje met meer mbb er in gedaan
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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