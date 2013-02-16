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PhotoFrame

7FF2FPAS/00

3.8

| (4) Bewertungen

Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Alle Vorteile anzeigen

Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte

  • 17,8 cm (7") LCD

  • 16,5 cm (6,5") Anzeigebereich

Hohe Pixeldichte für die Anzeige detailgetreuer und kristallklarer Fotos

Mit dem Farbdisplay haben Ihre Fotos dank detailgetreuer und farbenfroher Wiedergabe die gleiche Qualität wie hochwertige Ausdrucke.

Anzeige klarer Farben in der Qualität professioneller Abzüge

Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.

Exquisite Materialien und Oberflächengüte steigern den Wert Ihrer Fotos

Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.8

von 5

4

Bewertungen

3
1

16/02/2013

Nederland

Nederland

Mooi ben er blij mee!

Ik ben heel blij met mijn photoframe alleen krijg ik hem sinds vandaag niet meer aan. En kan nergens een oplossing vinden.

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Diese Bewertung wurde für 7FF2FPAS PhotoFrame verfasst

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30/03/2015

Nederland

Nederland

Product goed maar lastig in te stellen.

Na 5 jaar wilde ik nieuwe foto's in het frame plaatsen. De foto's staan er in maar ik krijg het apparaat niet meer ingesteld zoals ik het wil. Het leidt een eigen leven. Handleiding heb ik niet (meer) maar zou zonder ook moeten kunnen. Niet dus. De knopjes bovenaan achterkant doen alles wat je zegt maar daarna is 1 foto zichtbaar en verder gebeurt er niets. Jammer. Zou het wellicht met handleiding wel lukken dan krijg ik die graag toegestuurd.

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Diese Bewertung wurde für 7FF2FPAS PhotoFrame verfasst

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09/10/2011

Nederland

Nederland

goed

heel leuk scherm en gemakkelijk te gebruiken alleen een geheugenkaartje met meer mbb er in gedaan

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