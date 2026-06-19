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Xenon LongerLifeXenon-Garantie

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Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

Philips LongerLife Xenon Lampen verfügen automatisch über eine 4-jährige Garantie. Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Verlängern Sie Ihre 4-jährige Garantie in 3 einfachen Schritten auf 7 Jahre

Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

  • Lampentyp: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.

Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.

Philips LongerLife Xenon-Lampen bieten hohe Qualität und Sicherheit. Ab Kaufdatum erhalten Sie automatisch eine Garantie von 4 Jahren kostenlos.

Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie

Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie

Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Technische Daten

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