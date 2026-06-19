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  • Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
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Xenon X-tremeVision gen2Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85126XV2C1

3.8
| (256) Bewertungen
Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
Die X-tremeVision gen2 ist die neueste Entwicklung in der Xenon-Technologie und überzeugt mit einem leistungsstarken Lichtstrahl, der eine noch nie dagewesene Lichtausgabe ermöglicht. Diese herausragende Lichtleistung schafft Ihnen ein größeres Sichtfeld und sorgt somit für ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

Sehen Sie jede Unebenheit, jede Kurve und jedes Hindernis auf der Straße

Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer

  • Lampentyp: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Bessere Sicht für mehr Sicherheit und Komfort

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.

Innovative Xenon-HID-Technologie von Philips

Innovative Xenon-HID-Technologie von Philips

Xenon-HID-Lampen (High Intensity Discharge) bieten doppelt so viel Licht für sicherere Fahrten unter allen Bedingungen. Studien haben gezeigt, dass Xenon-Automobilbeleuchtung Fahrern hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren und Hindernisse sowie Verkehrsschilder viel schneller zu unterscheiden als mit traditionellen Lampen. Wie könnte man die Dunkelheit besser besiegen, als mit intensivem, mit Tageslicht vergleichbarem Licht?

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

256

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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