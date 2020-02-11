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Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
Philips LongerLife Xenon Lampen verfügen automatisch über eine 4-jährige Garantie. Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.
Lampentyp: D1S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Philips LongerLife Xenon-Lampen bieten hohe Qualität und Sicherheit. Ab Kaufdatum erhalten Sie automatisch eine Garantie von 4 Jahren kostenlos.
Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.
Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.
3.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Bosmart
11/02/2020
Sverige
Verifizierter Käufer
Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor
Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.
Vorteile
Bra ljus, trygg garanti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-11
Mika76
13/02/2017
Suomi
100% samanlainen kuin alkuperäinen
Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.
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Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu verfasst
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Ante1938
16/01/2017
Sverige
Verifizierter Käufer
Sämre än originalet som lyst 150 000 km.
Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas
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Diese Bewertung wurde für Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti verfasst
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