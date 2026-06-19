ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
  • Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit

Xenon WhiteVision gen2Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85415WHV2C1

3.8
| (256) Bewertungen
Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit
Die Philips Xenon WhiteVision gen2 Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und produzieren helleres, gleichmäßigeres weißes Licht auf der Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerferlampen, die zum Look von LED-Lampen passt.
Alle Vorteile anzeigen

Intensives weißes Licht verbessert die Konzentration des Fahrers

Klares, helles weißes Licht besiegt die Dunkelheit

  • Lampentyp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Ultimativer weißer Effekt passend zu anderen LEDs in Ihrem Fahrzeug

Philips Xenon WhiteVision gen2 Scheinwerferlampen sind die perfekte Wahl für Fahrer, die ihren Scheinwerfern einen klaren, weißen Look ähnlich dem von LEDs verleihen möchten. Xenon WhiteVision gen2 bietet die gleiche Farbtemperatur wie LED-Lampen und ist somit das ultimative Upgrade für Ihre Xenon-Scheinwerfer.

Klarer, reiner weißer Lichtstrahl erhellt die Dunkelheit

Mit einer Farbtemperatur von bis zu 5.000 Kelvin leuchten Philips Xenon WhiteVision Lampen die Fahrbahn mit einem klaren, reinen, weißen Licht aus und bringen so Licht ins Dunkel. Statt sich anzustrengen, um die Fahrbahn zu sehen, genießen Sie ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis. Mit Philips Fahrzeugbeleuchtung sind Sie bei Nachtfahrten nicht mehr eingeschränkt.

Mehr Kontrast für eine bessere Sicht und sichereres Fahren

In der Dunkelheit ist überaus wichtig, Straßenmarkierungen und -schilder schnell erkennen zu können. Mit den Xenon WhiteVision Lampen erhalten Sie ein intensives, einheitliches weißes Licht. Kombiniert mit einer hohen Farbtemperatur bieten die Scheinwerfer Ihnen stärkere Kontraste und eine bessere Reflexion von Gegenständen und Schildern für ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis. Viele Verkehrsunfälle werden durch übermüdete Fahrer verursacht, deren Konzentration nachlässt. Dieses weiße Licht hilft Ihnen, Ihre Konzentration beizubehalten und bei Nachtfahrten wachsam zu bleiben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

256

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.