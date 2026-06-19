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85415XV2S1
Lampentyp: D1S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Xenon X-tremeVision gen2 Lampen mit Philips Xenon-Technologie bieten ultimative Leistung. Mit ihrem längeren Lichtstrahl und bis zu 150 % mehr Sicht¹ helfen Ihnen X-tremeVision gen2 Lampen, Hindernisse früher zu erkennen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Und dank der verbesserten peripheren Sicht nehmen Sie Gefahren am Straßenrand, wie Fußgänger, oder vor Ihnen liegende Kreuzungen früher wahr. Diese Scheinwerferlampen erhellen jede Unebenheit, Kurve und Gefahr auf der Straße und erfüllen damit selbst die Anforderungen anspruchsvollster Fahrer und Straßenverhältnisse.
Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.
Leistungsstarke Scheinwerfer alleine reichen nicht aus. Optische Präzision ist ebenso wichtig. Die Xenon X-tremeVision gen2 Lampen verfügen über die präziseste Lichtbogentechnologie mit 150-350 µm Ausrichtung. Diese beleuchtet die Straße genau da, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden.
Bewertungen
¹ Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard (mit Ausnahme von D2R, die bis zu 20 % mehr Sicht bieten)