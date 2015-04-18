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Sicher unterwegs
Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als Standard-Fahrzeuglampen und sorgen so für eine exzellente Lichtstrahlkraft zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.
Lampentyp: HB3
12 V, 65 W
Bis zu 30 % mehr Sicht
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anzahl der Lampen: 1
Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit maximaler Leistung. Die Vision-Lampen produzieren einen längeren Lichtstrahl für mehr Sicherheit und Komfort. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.
Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Vision 9005PRB1 Más visión verfasst
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