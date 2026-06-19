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Eingestellt

X-tremeVision G-forceVibrationsbeständigkeit von 10 G

9006XVGB1

3.8
| (257) Bewertungen
Profitieren Sie von der neuen Höchstleistung
Philips X-tremeVision G-Kraft HB4 Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 130 % helleres Licht

Profitieren Sie von der neuen Höchstleistung

  • Lampentyp: HB4

  • 12 V, 51 W

  • 10G vibrationsbeständig getestet

  • Bis zu 130 % mehr Helligkeit

  • Anzahl der Lampen: 1

Sehen Sie weiter, und reagieren Sie schneller mit bis zu 130 % mehr Helligkeit

Eine perfekte Ausleuchtung ist besonders bei größeren Entfernungen wichtig – in der Regel 75 bis 100 Meter vor Ihrem Fahrzeug. Philips X-tremeVision G-force steigert Ihre Sicht mit bis zu 130 % mehr Helligkeit. Dies hilft Ihnen, Hindernisse und mögliche Risiken früher zu erkennen als mit jedem anderen Halogen-Scheinwerfer.

Eine der hellsten Lampen für eine hervorragende Lichtleistung

Dank optimierter, präziser Glühfaden-Geometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Beschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer neue Maßstäbe in der Automobilbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt.

Deutlich weißeres Licht für mehr Komfort und Sicherheit

Das helle weiße Licht mit bis zu 3.500 Kelvin ist deutlich weißer als das herkömmlicher Scheinwerferlampen. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

257

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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