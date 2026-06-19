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  • Reinigt die Luft in weniger als 10 Min. (1)
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1000i SeriesLuftreiniger für mittelgroße Räume

AC1715/10

Reinigt die Luft in weniger als 10 Min. (1)
Mit nur einem Knopfdruck filtert der Luftreiniger die unsichtbaren Viren, Allergene und Schadstoffe in Ihrem Zuhause, damit es sauber und sicher bleibt. Dank seiner Clean Air Delivery Rate (CADR) von 300 m³/h reinigt er schnell und effizient.
Alle Vorteile anzeigen

99,9 % Virus-, Allergen- und Schadstoffentfernung (2, 3, 4)

Reinigt die Luft in weniger als 10 Min. (1)

  • Reinigt die Luft in Räumen von bis zu 78 m²

  • 300 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)

  • HEPA- und Aktivkohlefilter

  • Verbunden mit Air+ App

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft

Die VitaShield-Technologie erfasst Aerosole und Partikel, die kleiner sind als das kleinste bekannte Virus (6). Praktisch nichts entkommt dem VitaShield – es deaktiviert Viren und fängt sie ein. Ein unabhängiger Test durch die Airmid Healthgroup ergab, dass es bis zu 99,9% der Viren und Aerosole aus der Luft entfernt (2). Auch auf das Coronavirus getestet (7).

Getestete und qualifizierte Qualität, auf die du vertrauen kannst

Getestete und qualifizierte Qualität, auf die du vertrauen kannst

Philips Luftreiniger durchlaufen 170 strenge Pflichttests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Darüber hinaus tragen sie das Zertifikat der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF). Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit getestet, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten.

Besonders leise und ohne störende Beleuchtung

Besonders leise und ohne störende Beleuchtung

Im Ruhemodus arbeitet der Luftreiniger nahezu geräuschlos und sorgt für saubere Luft, während Sie schlafen. Sowohl der Luftqualitätsindex als auch die Anzeigenbeleuchtung können gedimmt oder ausgestellt werden, damit Sie sich nicht gestört fühlen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die den Filter passiert hat; dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die Raumgröße von 48 m³ durch die CADR 300 m³/h geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m² und eine Deckenhöhe von 2,4 m).

  2. (2) Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer nach 10 bis 20 Minuten im Turbomodus durchgeführt. Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor COVID-19, kann aber Teil eines Maßnahmenplans sein, um Sie und Ihre Familie zu schützen (US-Umweltschutzbehörde EPA).

  3. (3) Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet mit NaCl-Aerosol durch iUTA gemäß DIN71460-1

  4. (4) Aus der Luft, die den Filter passiert; getestet mit Birkenpollenstaub auf dem Filtermedium gemäß SOP 350.003 des österreichischen OFI-Instituts

  5. (5) Das Filtermaterial des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Clean Air Delivery Rate (CADR) als ein ähnlich großes Gerät mit zertifiziertem HEPA H13-Filter (Test wurde von Philips im März 2016 durchgeführt).

  6. (6) Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet mit NaCl-Aerosol durch iUTA gemäß DIN71460-1. Begleitliteratur zur Größe von Coronaviren mit einer Größe von ca. 0,08–0,22 Mikrometer: MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology (5th Ed.), Academic Press, 2017, Ch. 24 Pages 435-461

  7. (7) Mikrobenreduktionstest in einem unabhängigen Labor in einer mit Aerosolen des menschlichen Coronavirus (HCoV-229E) kontaminierten Testkammer, mit Philips HEPA NanoProtect-Filter.

  8. (8) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Luftreiniger-Nutzer und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.

  9. (9) Die Verfügbarkeit von Alexa und Google Home hängt von Ihrem Standort ab.

  10. (10) Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet mit NaCl-Aerosol von einem unabhängigen Labor

  11. (11) Die Einsparungen basieren auf der beworbenen Lebensdauer des Filters und der Preisgestaltung auf Marken-Websites oder bei Händlern; Niederlande, 21. Juni 2022.