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Atme den Unterschied
VitaShield IPS Technologie kann auf natürlichem Wege dauerhaft und effizient ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm sowie 99,97 % der häufig auftretenden Allergene in der Luft herausfiltern. Die AeraSense Technologie informiert dich in Echtzeit über die Luftqualität im Raum.
Raumgröße: bis zu 95 m³
Entfernt ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm
Spezieller Allergenmodus
Pollen-CADR*: 393
Der besonders dicke NanoProtect HEPA- und Aktivkohlefilter wurden für eine erstklassige Luftreinigungseffizienz gegen in der Luft befindliche Partikel entwickelt.
Der speziell entwickelte Allergenmodus ist sehr effizient bei der Entfernung häufig auftretender, in der Luft befindlicher Allergene. Wenn der Luftreiniger auch nur die kleinste Veränderung in der Luftqualität erkennt, passt er die Reinigungsleistung an, um Allergene aus der Luft zu entfernen.
Dank der VitaShield IPS Technologie mit aerodynamischem Design und dem besonders dicken NanoProtect Filter wird die Luftreinigung für eine Raumgröße von bis zu 95 m³ auf 393 m³/h gesteigert. Mithilfe dieser Technologie werden ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 µm* (mehr als 100 Mal kleiner als PM2,5), 99,97 %* der häufig auftretenden, in der Luft befindlichen Allergene, 99,9 % der Bakterien und einige Viren wie H1N1* entfernt. Außerdem bietet sie garantierten Schutz vor schädlichen Gasen wie Formaldehyd, Toluol und TVOC.
4.5
von 5
230
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Jascha2
19/06/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktioniert leise und einwandfrei seit 2 Jahren!
Einfache Handhabung. Verständliche Gebrauchsanweisung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AC3256 Luftreiniger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Weltenbummlerin
25/09/2017
Suisse
Leistungsstark - besonders für Holzofenbesitzer ein Muss!
Dieser leistungsstarke Luftreiniger liefert merklich sauberere Luft in grossen Räumen. Ob nachts im Schlafzimmer im Ruhe Modus oder tagsüber in Küche oder Wohnzimmer im Automatikmodus. Er ist, trotz seiner Grösse, leicht von Raum zu Raum zu transportieren dank des praktischen Griffs. Hervorzuheben ist, dass er besonders wenn der Holzofen befeuert wird, sensationell gut arbeitet; schnell kann man im Raum wieder saubere Luft atmen. Und wenn in der Küche gebraten wird, ist nach kurzer Zeit wieder rauchfreie, gute Luft in der Wohnung. Auch im Sommer macht er den Unterschied. Ich möchte den Philips Luftreiniger nicht mehr missen.
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Diese Bewertung wurde für AC3256 Luftreiniger verfasst
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klausmodell
22/11/2021
Deutschland
Einwandfreies Gerät
das hält, was versprochen wurde. Seit knapp 2 Jahren bei mir im Gebrauch im fast Dauerbetrieb und Automatikmodus. Trotz Zigarettenrauch und Umweltschmutz durch geöffnete Fenster (Lüften) ist die Raumluft spürbar besser geworden. Lediglich das Filterwechseln kann teuer werden. Der 3. Wechsel steht bald an, komplett. Trotzdem ein sehr zu empfehlendes Gerät. Es freut mich immer wieder aufs Neue, wenn meine Gäste mich fragen, ob ich noch rauche.
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CADR für Rauch: durch ein unabhängiges Labor nach AHAM-Standard getestet
20 Nanometer: getestet durch IUTA. Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen sowie Hepatitisviren eine Größe von über 20 Nanometern (0,00002 mm).
Entfernt 99,97 % der Partikel: getestet im Jahr 2015 durch unabhängiges Labor