Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.