ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

HEPA-Filter

Eingestellt

Support

HEPA-Filter

AC4124

HEPA-Filter

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Der hochwertige HEPA-Filter filtert effektiv Bakterien und ultrafeine Partikel mit einer Größe von mehr als 20 Nanometern einschließlich einiger Viren* heraus. Die antibakterielle Beschichtung beseitigt Keime und Schimmel.

  • PDF Datei
  • 22 August 2024

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter