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Der hochwertige HEPA-Filter filtert effektiv Bakterien und ultrafeine Partikel mit einer Größe von mehr als 20 Nanometern einschließlich einiger Viren* heraus. Die antibakterielle Beschichtung beseitigt Keime und Schimmel.
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