ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
  • Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr

Eingestellt

ADR810Fahrzeugkamera

ADR81BLX1

3.7
| (7) Bewertungen
Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr
Fahren Sie ganz entspannt – die Philips Fahrzeugkamera schützt Sie im Falle von unerwarteten Ereignissen. Fühlen Sie sich dank automatisierter Sicherheitsfunktionen beschützt; Kollisionserkennung, Emergency EasyCature sowie Warnung bei Müdigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

mit Kollisionserkennung und Emergency EasyCature

Ihr persönlicher Sicherheitsschutz im Straßenverkehr

  • Full-HD 1080p

  • Automatische Kollisionserkennung

  • Ermüdungsindex und Fahreralarm

  • Emergency Easy Capture

Automatische Aufnahme beim Starten des Fahrzeugs

Automatische Aufnahme beim Starten des Fahrzeugs

Sobald Sie das Fahrzeug starten, startet die Fahrzeugkamera automatisch den Betrieb.

Kollisionserkennung und automatische Notfallaufnahme

Kollisionserkennung und automatische Notfallaufnahme

Im Fall einer Kollision, wird die Notfallaufnahme automatisch gespeichert, um Beweise zu sichern und deren Überschreibung zu verhindern.

Ermüdungsindex und Fahreralarm

Ermüdungsindex und Fahreralarm

Der Ermüdungsindex zeigt die Entwicklung der Ermüdung eines Fahrers, und zeigt eine visuelle und akustische Warnung an, wenn der Fahrer eine Pause einlegen sollte.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

7

Bewertungen

2

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera verfasst

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder verfasst

Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder verfasst

17/04/2017

France

France

Verifizierter Käufer

Bon rapport qualité/prix Manque le saNs fil. Manque lasurveillance du véhicule en stationnement

Pour le prix , il faudrait un peu plus de fonction, voir ci dessus

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.