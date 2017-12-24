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Eingestellt
ADR81BLX1
Full-HD 1080p
Automatische Kollisionserkennung
Ermüdungsindex und Fahreralarm
Emergency Easy Capture
Sobald Sie das Fahrzeug starten, startet die Fahrzeugkamera automatisch den Betrieb.
Im Fall einer Kollision, wird die Notfallaufnahme automatisch gespeichert, um Beweise zu sichern und deren Überschreibung zu verhindern.
Der Ermüdungsindex zeigt die Entwicklung der Ermüdung eines Fahrers, und zeigt eine visuelle und akustische Warnung an, wenn der Fahrer eine Pause einlegen sollte.
3.7
von 5
7
Bewertungen
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera verfasst
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder verfasst
Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder verfasst
Pingpong76
17/04/2017
France
Verifizierter Käufer
Bon rapport qualité/prix Manque le saNs fil. Manque lasurveillance du véhicule en stationnement
Pour le prix , il faudrait un peu plus de fonction, voir ci dessus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture verfasst
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