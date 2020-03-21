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Eingestellt
AEA2700/12
Verbinden Sie bis zu 3 Smartphones gleichzeitig
Der Philips Bluetooth®-Adapter mit MULTIPAIR verwandelt Ihr HiFi/PC-Lautsprechersystem in ein kabelloses Soundsystem. Verbinden Sie einfach den Adapter, um kabellos Musik von bis zu drei Smartphones, Tablets und Bluetooth-fähigen Geräten zu streamen.
Bluetooth®-Musikempfänger
mit MULTIPAIR
Bluetooth®, aptX, AAC und NFC
Digital-Ausgang
Verbinden Sie bis zu drei Smart-Geräte, um Musik von jedem beliebigen Gerät zu streamen, ohne diese ständig neu verbinden zu müssen. Um einen Titel wiederzugeben, nehmen Sie einfach das Gerät, und drücken Sie auf "Play". Der aktuelle Titel wird unterbrochen, und die Wiedergabe des neuen Titels beginnt. So können Sie Ihre Musik perfekt mit Freunden teilen, die Musik auf der nächsten Party steuern oder einfach verschiedene Titel wiedergeben, die auf unterschiedlichen Geräten gespeichert sind. Auch Familien und Freunde können ihre Geräte verbinden – so können Sie blitzschnell zwischen den verschiedenen Musiksammlungen hin- und herwechseln.
Jeder Musikliebhaber hat seine Lieblings-Musikdienste oder Online-Radioanwendungen auf seinen Mobilgeräten. Jetzt können Sie sie direkt auf Ihrem HiFi-System wiedergeben.
Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips HiFi-Adapter ist aber mit kabelloser Bluetooth®-HiFi-Technologie (aptX® und AAC) ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™- und Apple iOS-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.
3.6
von 5
65
Bewertungen
MacMusik
21/03/2020
Deutschland
Problemlos, wie man es erwartet
Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.
Vorteile
einfach, gut, variable Anschlüsse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst
Datum der Verwendung 2019-09-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst
Datum der Verwendung 2019-09-21
KptnTom01
24/06/2019
Deutschland
Genial
Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst
acom73
15/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
TOP Produkt
Der BT Empfänge lässt sich via CHINCH oder TOSLINK einfach anschliessen und kann 3 BT Geräte (wie Smartphones) parallel einbinden. Soundqualität ist super. Ein tolles Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst