Das Philips AEA2700 ist vom Grundprinzip her ein einfaches Gerät welches ermöglicht, kabellos (über Bluetooth) Musik von einem (bis zu drei) Gerät(en) auf externen Boxen wiederzugeben. Das ist äußerst praktisch, da man nicht ständig ein Kabel an das Gerät anschließen muss, welches einem beim Benutzen ziemlich lästig sein kann. Man kann auch z.B. auf einem Gerät einen Film schauen und dabei die externen Boxen als Audioquelle nutzen, falls die Lautstärke des Gerätes selbst nicht ausreicht. Die gleichzeitige Verbindung ist ebenfalls sehr hilfreich, da man immer spontan die Geräte wechseln kann, ohne immer wieder das Gerät neu koppeln zu müssen. Hinzu kommt das ansprechende und innovative Design des Produktes, welches in jeden Raum passt. Da das Gerät sehr dünn und handlich ist, kann man es überall mit hinnehmen. Es ist sehr gut, dass dieser Bluetooth Adapter an fast allen Boxen anschließbar ist. Die Einrichtung des Adapters läuft schnell und fehlerfrei ab. Dies ist auch sehr einfach für ältere Menschen. Also für diesen Preis erfüllt dieses Produkt meiner Meinung nach seinen Zweck voll und ganz, besonders deswegen, da ich von diesem Gerät fast täglich Gebrauch mache. Deshalb kann ich diesen Artikel jedem empfehlen, der viel Wert auf Qualität, Innovation und ein gutes Preisleistungsverhältnis legt.