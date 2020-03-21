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Eingestellt

Bluetooth®-Adapter

AEA2700/12

3.6

| (65) Bewertungen

Verbinden Sie bis zu 3 Smartphones gleichzeitig

Der Philips Bluetooth®-Adapter mit MULTIPAIR verwandelt Ihr HiFi/PC-Lautsprechersystem in ein kabelloses Soundsystem. Verbinden Sie einfach den Adapter, um kabellos Musik von bis zu drei Smartphones, Tablets und Bluetooth-fähigen Geräten zu streamen.

Alle Vorteile anzeigen

Verbinden Sie bis zu 3 Smartphones gleichzeitig

  • Bluetooth®-Musikempfänger

  • mit MULTIPAIR

  • Bluetooth®, aptX, AAC und NFC

  • Digital-Ausgang

Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 3 Geräten mit MULTIPAIR

Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 3 Geräten mit MULTIPAIR

Verbinden Sie bis zu drei Smart-Geräte, um Musik von jedem beliebigen Gerät zu streamen, ohne diese ständig neu verbinden zu müssen. Um einen Titel wiederzugeben, nehmen Sie einfach das Gerät, und drücken Sie auf "Play". Der aktuelle Titel wird unterbrochen, und die Wiedergabe des neuen Titels beginnt. So können Sie Ihre Musik perfekt mit Freunden teilen, die Musik auf der nächsten Party steuern oder einfach verschiedene Titel wiedergeben, die auf unterschiedlichen Geräten gespeichert sind. Auch Familien und Freunde können ihre Geräte verbinden – so können Sie blitzschnell zwischen den verschiedenen Musiksammlungen hin- und herwechseln.

Übertragen Sie Musikanwendungen von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihr HiFi-System

Übertragen Sie Musikanwendungen von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihr HiFi-System

Jeder Musikliebhaber hat seine Lieblings-Musikdienste oder Online-Radioanwendungen auf seinen Mobilgeräten. Jetzt können Sie sie direkt auf Ihrem HiFi-System wiedergeben.

Bluetooth® (aptX® und AAC)-Hi-Fi-Musik-Streaming

Bluetooth® (aptX® und AAC)-Hi-Fi-Musik-Streaming

Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips HiFi-Adapter ist aber mit kabelloser Bluetooth®-HiFi-Technologie (aptX® und AAC) ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™- und Apple iOS-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

65

Bewertungen

21/03/2020

Deutschland

Deutschland

Problemlos, wie man es erwartet

Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.

Vorteile

einfach, gut, variable Anschlüsse

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst

Datum der Verwendung 2019-09-21

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Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst

Datum der Verwendung 2019-09-21

24/06/2019

Deutschland

Deutschland

Genial

Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!

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Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst

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15/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

TOP Produkt

Der BT Empfänge lässt sich via CHINCH oder TOSLINK einfach anschliessen und kann 3 BT Geräte (wie Smartphones) parallel einbinden. Soundqualität ist super. Ein tolles Gerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst

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Diese Bewertung wurde für AEA2700 Bluetooth®-Adapter verfasst

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