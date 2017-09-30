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Eingestellt
AJ2000/12
Aufwachen
Stehen Sie mit Ihren Lieblingsradiosendern oder -wecktönen auf. Bei diesem eleganten Philips Radiowecker AJ2000 mit verspiegeltem Display können Sie zwei Weckzeiten einstellen, sodass Sie und Ihr Partner zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen können. Stehen Sie jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen auf.
Verspiegeltes Display
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.
2.7
von 5
59
Bewertungen
GerryA
30/09/2017
Deutschland
Haben SIE Geld zu verschenken?
Schlichtes Design beinhaltet toll Technik. Die große Zeitanzeige läst sich in mehrerer Stufen dimmen, was sehr Benutzerfreundlich ist. Toll ist auch, dass die beiden Weckzeittaster mit 1 bzw. 2 herhorstehenden Punkten gekennzeichnet sind und so auch im Dunkeln ertastet werden können.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radiowecker verfasst
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Liohei
02/12/2022
Suisse
Très bien
Tres bon petit réveil, joli design, luminosité ajustable, 20 stations radio memorisables automatiquement, 2 alarmes au choix sur radio ou Bips progressifs, (sonnerie longue pour les durs à reveiller), fonctuon Sleep pour s'endormir en musique. PIle de sauvegarde à l'arrière si coupure d'électricité, longueur du câble d'alimentation ok, longueur du câble antenne ok. Reglages intuitifs (à moins d'être vraiment stupide), j'ai pu régler toutes les fonctions sans avoir à déplier la notice. Joli design type miroir, compact et léger. Très bon produit que je recommande.
Vorteile
Paramétrages facile.
Nachteile
Je cherche encore.
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Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radio-réveil verfasst
Datum der Verwendung 2022-11-02
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Datum der Verwendung 2022-11-02
Papou1
17/04/2023
France
Verifizierter Käufer
Très beau design
Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radio-réveil verfasst
Datum der Verwendung 2023-03-17
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Datum der Verwendung 2023-03-17