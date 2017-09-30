ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

Radiowecker

AJ2000/12

2.7

| (59) Bewertungen

Aufwachen

Stehen Sie mit Ihren Lieblingsradiosendern oder -wecktönen auf. Bei diesem eleganten Philips Radiowecker AJ2000 mit verspiegeltem Display können Sie zwei Weckzeiten einstellen, sodass Sie und Ihr Partner zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen können. Stehen Sie jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen auf.

Alle Vorteile anzeigen

mit Ihrem Lieblingsradiosender

Aufwachen

  • Verspiegeltes Display

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.7

von 5

59

Bewertungen

30/09/2017

Deutschland

Deutschland

Haben SIE Geld zu verschenken?

Schlichtes Design beinhaltet toll Technik. Die große Zeitanzeige läst sich in mehrerer Stufen dimmen, was sehr Benutzerfreundlich ist. Toll ist auch, dass die beiden Weckzeittaster mit 1 bzw. 2 herhorstehenden Punkten gekennzeichnet sind und so auch im Dunkeln ertastet werden können.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radiowecker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radiowecker verfasst

02/12/2022

Suisse

Suisse

Très bien

Tres bon petit réveil, joli design, luminosité ajustable, 20 stations radio memorisables automatiquement, 2 alarmes au choix sur radio ou Bips progressifs, (sonnerie longue pour les durs à reveiller), fonctuon Sleep pour s'endormir en musique. PIle de sauvegarde à l'arrière si coupure d'électricité, longueur du câble d'alimentation ok, longueur du câble antenne ok. Reglages intuitifs (à moins d'être vraiment stupide), j'ai pu régler toutes les fonctions sans avoir à déplier la notice. Joli design type miroir, compact et léger. Très bon produit que je recommande.

Vorteile

Paramétrages facile.

Nachteile

Je cherche encore.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radio-réveil verfasst

Datum der Verwendung 2022-11-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radio-réveil verfasst

Datum der Verwendung 2022-11-02

17/04/2023

France

France

Verifizierter Käufer

Très beau design

Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radio-réveil verfasst

Datum der Verwendung 2023-03-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ2000 Radio-réveil verfasst

Datum der Verwendung 2023-03-17

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.